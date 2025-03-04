Трамп зрозуміє, що його "велика стратегія" не працює – глава МЗС Фінляндії

Еліна Валтонен (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і його адміністрація, ймовірно, згодом зрозуміють, що їхня стратегія щодо врегулювання війни Росії проти України не працює. Таку думку висловила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен під час зустрічі в мозковому центрі Chatham House, її слова наводить телеканал Sky News.

Глава фінського МЗС заявила, що поворот Трампа до Росії навряд чи покладе край війні в Україні.

Валтонен сказала, що вона "трохи стурбована" нещодавнім наказом США призупинити кібероперації проти Росії, поки тривають переговори про припинення війни.

"Це, ймовірно, частина великої стратегії, яку обрав Білий дім, щоб побачити, чи може цей курс дій призвести до миру, ефективно заспокоївши Росію та чинячи певний тиск на Україну. На мій особистий погляд, це має бути якраз навпаки, і я вірю, що Трамп і його команда з часом помітять, що це, ймовірно, не працює", — додала вона.

2 березня 2025 року телеканал CNN писав, що Пентагон наказав Кіберкомандуванню США припинити всі операції проти Росії.

4 березня Bloomberg повідомило, що співрозмовник у Пентагоні заперечив цю інформацію. Жодних наказів про скасування чи затримку кібератак проти російських цілей не надходило, сказав він.