Трамп поймет, что его "большая стратегия" не работает – глава МИД Финляндии

Элина Валтонен (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его администрация, вероятно, со временем поймут, что их стратегия по урегулированию войны России против Украины не работает. Такое мнение высказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен во время встречи в мозговом центре Chatham House, ее слова приводит телеканал Sky News.

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Глава финского МИД заявила, что поворот Трампа к России вряд ли положит конец войне в Украине.

Валтонен сказала, что она "немного обеспокоена" недавним приказом США приостановить кибероперации против России, пока продолжаются переговоры о прекращении войны.

"Это, вероятно, часть большой стратегии, которую выбрал Белый дом, чтобы увидеть, может ли этот курс действий привести к миру, эффективно успокоив Россию и оказывая определенное давление на Украину. На мой личный взгляд, это должно быть как раз наоборот, и я верю, что Трамп и его команда со временем заметят, что это, вероятно, не работает", — добавила она.

2 марта 2025 года телеканал CNN писал, что Пентагон приказал Киберкомандованию США прекратить все операции против России.

4 марта Bloomberg сообщило, что собеседник в Пентагоне опроверг эту информацию. Никаких приказов об отмене или задержке кибератак против российских целей не поступало, сказал он.