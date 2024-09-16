Туреччина успішно протестувала власну систему ППО "Сталевий купол" – відео

SIPER-2 зможе знищувати крилаті ракети, винищувачі, ракети класу "повітря-земля", безпілотники, а в майбутньому також і балістичні цілі

SIPER-2 (Фото: сайт виробника)

Туреччина успішно протестувала систему протиповітряної оборони SIPER-2, відому як "Сталевий купол". Передбачається, що система зможе знищувати ракети, винищувачі та інші цілі, повідомляє турецьке видання NTV.

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Зазначається, що над розробкою SIPER-2 працювали турецькі компанії Aselsan, Roketsan і Tübitak SAGE.

Система протиповітряної оборони складається з кількох компонентів: зенітно-ракетного комплексу Sungur, системи ППО дальнього радіуса дії SIPER і лазерної установки.

Турецький "Сталевий купол" також обладнаний системою ідентифікації цілей "свій-чужий" і має можливість одночасного запуску ракет з восьми пускових установок, кожна з яких вміщує по шість ракет.

Очікується, що SIPER-2 зможе знищувати крилаті ракети, винищувачі, ракети класу "повітря-земля", безпілотники, а в майбутньому також і балістичні цілі. Перша така система має бути введена в експлуатацію в турецькій армії до кінця цього року.

🇹🇷 #GÖKVATAN’ımızın yılmaz savunucusu,🛡#ÇELİKKUBBE’mizin gurur kaynağı #SİPER!🚀



Savunma sanayimizin milli gururu #SİPER Ürün-2 sistemi, başarıyla gerçekleştirdiği atışıyla bir kez daha Türkiye’mizin gökyüzündeki caydırıcı gücünü gözler önüne serdi! 🚀🎯



Başkanlığımız… pic.twitter.com/LAt7znXctK — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) September 15, 2024

На початку 2024 року стало відомо, що компанія Baykar стала найбільшим експортером оборонної продукції Туреччини у 2023 році з обсягом експорту $1,7 млрд.

Торік турецький Baykar заявив, що інвестує $100 млн у три проєкти в Україні.

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