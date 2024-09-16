Турция успешно протестировала собственную систему ПВО "Стальной купол" – видео
Турция успешно протестировала систему противовоздушной обороны SIPER-2, известную как "Стальной купол". Планируется, что система сможет уничтожать ракеты, истребители и другие цели, сообщает турецкое издание NTV.
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Отмечается, что над разработкой Siper-2 работали турецкие компании Aselsan, Roketsan и Tübitak SAGE.
Система противовоздушной обороны состоит из нескольких компонентов: зенитно-ракетного комплекса Sungur, системы ПВО дальнего радиуса действия SIPER и лазерной установки.
Турецкий "Стальной купол" также оборудован системой идентификации целей "свой-чужой" и имеет возможность одновременного запуска ракет из восьми пусковых установок, каждая из которых вмещает по шесть ракет.
Ожидается, что SIPER-2 сможет уничтожать крылатые ракеты, истребители, ракеты класса "воздух-земля", беспилотники, а в будущем также баллистические цели. Первая такая система должна быть введена в эксплуатацию в турецкой армии до конца этого года.
🇹🇷 #GÖKVATAN 'ımızın yılmaz savunucusu,🛡 #ÇELİKKUBBE 'mizin gurur kaynağı #SİPER !🚀– Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) September 15, 2024
Savunma sanayimizin milli gururu #SİPER Ürün-2 sistemi, başarıyla gerçekleştirdiği atışıyla bir kez daha Türkiye'mizin gökyüzündeki caydırıcı gücünü gözler! 🚀🎯
Başkanlığımız… pic.twitter.com/LAt7znXctK
- В начале 2024 года стало известно, что компания Baykar стала крупнейшим экспортером оборонной продукции Турции в 2023 году с объемом экспорта в $1,7 млрд.
- В прошлом году турецкий Baykar заявил, что инвестирует $100 млн в три проекта в Украине.
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