Турция успешно протестировала собственную систему ПВО "Стальной купол" – видео

SIPER-2 сможет уничтожать крылатые ракеты, истребители, ракеты класса "воздух-земля", беспилотники, а в будущем также и баллистические цели

SIPER-2 (Фото: сайт производителя)

Турция успешно протестировала систему противовоздушной обороны SIPER-2, известную как "Стальной купол". Планируется, что система сможет уничтожать ракеты, истребители и другие цели, сообщает турецкое издание NTV.

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Отмечается, что над разработкой Siper-2 работали турецкие компании Aselsan, Roketsan и Tübitak SAGE.

Система противовоздушной обороны состоит из нескольких компонентов: зенитно-ракетного комплекса Sungur, системы ПВО дальнего радиуса действия SIPER и лазерной установки.

Турецкий "Стальной купол" также оборудован системой идентификации целей "свой-чужой" и имеет возможность одновременного запуска ракет из восьми пусковых установок, каждая из которых вмещает по шесть ракет.

Ожидается, что SIPER-2 сможет уничтожать крылатые ракеты, истребители, ракеты класса "воздух-земля", беспилотники, а в будущем также баллистические цели. Первая такая система должна быть введена в эксплуатацию в турецкой армии до конца этого года.

🇹🇷 #GÖKVATAN 'ımızın yılmaz savunucusu,🛡 #ÇELİKKUBBE 'mizin gurur kaynağı #SİPER !🚀



Savunma sanayimizin milli gururu #SİPER Ürün-2 sistemi, başarıyla gerçekleştirdiği atışıyla bir kez daha Türkiye'mizin gökyüzündeki caydırıcı gücünü gözler! 🚀🎯



Başkanlığımız… pic.twitter.com/LAt7znXctK – Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) September 15, 2024

В начале 2024 года стало известно, что компания Baykar стала крупнейшим экспортером оборонной продукции Турции в 2023 году с объемом экспорта в $1,7 млрд.

В прошлом году турецкий Baykar заявил, что инвестирует $100 млн в три проекта в Украине.

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