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У Байдена не говоритимуть, чи розпочався наступ ЗСУ: Це не День Д, у Бахмуті йдуть бої

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 12:12
У Байдена не говоритимуть, чи розпочався наступ ЗСУ: Це не День Д, у Бахмуті йдуть бої - Фото
Джейкоб Салліван (Фото: EPA)

США не коментуватимуть, чи розпочався наступ Збройних Сил України. Про це на брифінгу повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, медіа постійно ставлять питання щодо майбутнього наступу України.

"Як ви знаєте, це не схоже на висадку в "День Д" на пляжі. Ці види бойових дій більш динамічні, багатошарові, багатогранні", — сказав Салліван.

Він зазначив, що не збирається говорити, чи почався наступ.

"Я дозволю українцям охарактеризувати та описати те, що вони роблять. Я просто сказав би, що в деяких частинах України йдуть інтенсивні бойові дії, що ми бачили нещодавно на прикладі боїв під Бахмутом", — резюмував представник Білого дому.

ДОВІДКА. "День Д" — позначення дня початку морської десантної операції, проведеної 6 червня 1944 року в Нормандії під час Другої світової війни силами США, Великої Британії, Канади та їхніх союзників проти Німеччини. Була першою частиною стратегічної операції "Оверлорд", яка передбачала звільнення союзниками північно-західної Франції від нацистів.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для наступу, щоб отримати більше озброєнь від союзників.

Читайте також: Резніков про наступ: У глобальному плані ЗСУ готові, ми отримали багато бойової техніки

Дмитро Гриниченко
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