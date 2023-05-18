У Байдена не говоритимуть, чи розпочався наступ ЗСУ: Це не День Д, у Бахмуті йдуть бої
США не коментуватимуть, чи розпочався наступ Збройних Сил України. Про це на брифінгу повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
За його словами, медіа постійно ставлять питання щодо майбутнього наступу України.
"Як ви знаєте, це не схоже на висадку в "День Д" на пляжі. Ці види бойових дій більш динамічні, багатошарові, багатогранні", — сказав Салліван.
Він зазначив, що не збирається говорити, чи почався наступ.
"Я дозволю українцям охарактеризувати та описати те, що вони роблять. Я просто сказав би, що в деяких частинах України йдуть інтенсивні бойові дії, що ми бачили нещодавно на прикладі боїв під Бахмутом", — резюмував представник Білого дому.
Раніше президент Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для наступу, щоб отримати більше озброєнь від союзників.
- Зеленський заявив, що впевнений в успіху наступу Збройних Сил України.
- ЗСУ зараз готують наступ на одному з напрямків, але для широких операцій потрібно більше озброєнь, заявив головком Залужний.
- 5 травня 2023 року у Білому домі заявили, що США "зробили все можливе" для підготовки наступу України та продовжуватимуть військову допомогу.
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