У Байдена не будут говорить, началось ли наступление ВСУ: Это не "День Д", в Бахмуте бои

США не будут комментировать, началось ли наступление Вооруженных Сил Украины. Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

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По его словам, медиа постоянно задают вопросы о грядущем наступлении Украины.

"Как вы знаете, это не похоже на высадку в "День Д" на пляже. Эти виды боевых действий более динамичны, многослойны, многогранны", — сказал Салливан.

Он отметил, что не собирается говорить, началось ли наступление.

"Я позволю украинцам охарактеризовать и описать то, что они делают. Я бы просто сказал, что в некоторых частях Украины идут интенсивные боевые действия, что мы видели недавно на примере боев под Бахмутом", — резюмировал представитель Белого дома.

СПРАВКА. "День Д" — обозначение дня начала морской десантной операции, проведенной 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии. Являлась первой частью стратегической операции "Оверлорд", предусматривавшей освобождение союзниками северо-западной Франции от нацистов.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.

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