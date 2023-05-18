У Байдена не будут говорить, началось ли наступление ВСУ: Это не "День Д", в Бахмуте бои
США не будут комментировать, началось ли наступление Вооруженных Сил Украины. Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.
По его словам, медиа постоянно задают вопросы о грядущем наступлении Украины.
"Как вы знаете, это не похоже на высадку в "День Д" на пляже. Эти виды боевых действий более динамичны, многослойны, многогранны", — сказал Салливан.
Он отметил, что не собирается говорить, началось ли наступление.
"Я позволю украинцам охарактеризовать и описать то, что они делают. Я бы просто сказал, что в некоторых частях Украины идут интенсивные боевые действия, что мы видели недавно на примере боев под Бахмутом", — резюмировал представитель Белого дома.
Ранее президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.
- Зеленский заявил, что уверен в успехе наступления Вооруженных Сил Украины.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- 5 мая 2023 года в Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и продолжат военную помощь.
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