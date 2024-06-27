У Болівії військові штурмували президентський палац: генерала заарештували – фото
Увечері 26 червня військові Болівії штурмували президентський палац у Ла-Пасі: броньована машина прорвала вхід до резиденції лідера країни. Президент назвав це спробою перевороту – генерала заарештували. Про це повідомило агентство Reuters.
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Журналісти розповіли – спочатку військові заблокували входи до площі Мурільйо, де розташовані урядові будівлі, після чого броньована машина спробувала прорватися до президентського палацу.
Штурмом керував генерал Болівії Хуан Хосе Зуніга, якого нещодавно позбавили військового командування армії, стверджують в агентстві.
За даними журналістів, він заявив, що метою військових є відновлення демократії у країні та вимагав звільнити політв'язнів, включно й колишню виконувачку обовʼязків президента країни Жанін Аньєс.
Згодом президент Болівії Луїс Арсе повідомив, що призначив нове військове керівництво і привів до присяги головнокомандувача армії Хосе Вілсона Санчеса. Після цього військові почали залишати площу.
Генпрокуратура Болівії розпочала розслідування дій Зуніги та інших учасників штурму – генерала затримали.
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