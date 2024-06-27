У Болівії військові штурмували президентський палац: генерала заарештували – фото

Штурмом керував генерал Болівії Хуан Хосе Зуніга, якого нещодавно позбавили військового командування армії

Фото: EPA

Увечері 26 червня військові Болівії штурмували президентський палац у Ла-Пасі: броньована машина прорвала вхід до резиденції лідера країни. Президент назвав це спробою перевороту – генерала заарештували. Про це повідомило агентство Reuters.

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Журналісти розповіли – спочатку військові заблокували входи до площі Мурільйо, де розташовані урядові будівлі, після чого броньована машина спробувала прорватися до президентського палацу.

Фото: EPA

Штурмом керував генерал Болівії Хуан Хосе Зуніга, якого нещодавно позбавили військового командування армії, стверджують в агентстві.

За даними журналістів, він заявив, що метою військових є відновлення демократії у країні та вимагав звільнити політв'язнів, включно й колишню виконувачку обовʼязків президента країни Жанін Аньєс.

Фото: EPA

Згодом президент Болівії Луїс Арсе повідомив, що призначив нове військове керівництво і привів до присяги головнокомандувача армії Хосе Вілсона Санчеса. Після цього військові почали залишати площу.

Генпрокуратура Болівії розпочала розслідування дій Зуніги та інших учасників штурму – генерала затримали.

Фото: EPA