У ДР Конго сталася спроба державного перевороту

ДР Конго (Фото - Depositphotos)

Збройні сили Демократичної Республіки Конго у неділю вранці відбили спробу державного перевороту за участю конголезьких та іноземних бойовиків, повідомило агентство Reuters з посиланням на звернення речника армії.

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"Спроба державного перевороту була придушена силами оборони та безпеки. У спробі брали участь іноземці та конголезці. Ці іноземці та конголезці були нейтралізовані, включно з їхнім лідером", – сказав речник Сільвен Екенге.

Агентство вказує, що з формулювання військових незрозуміло – вбили їх чи затримали.

Речниця президента ДР Конго підтвердила Reuters, що на президентський палац у неділю вранці напали, але, за її словами, армія відбила атаку.

Також був напад на сусідній будинок політика Вітала Камерхе, який претендує на посаду спікера нижньої палати парламенту ДР Конго. Двоє охоронців та один із нападників загинули.

Судячи з лайв-стриму у Facebook, за переворотом стояв опозиційний конголезький політик, лідер Об'єднаної конголезької партії Крістіан Маланга, який мешкав за кордоном, створив у 2017 році "уряд у вигнанні" й оголосив про створення Нового Заїру. Заїр – держава, яка існувала на території Демократичної Республіки Конго з 27 жовтня 1971 до 17 травня 1997 року.

"Ми втомилися. Ми більше не можемо терпіти [президента] Чісекеді й Камерхе, вони наробили занадто багато дурниць у цій країні", – сказав він на відео в штаб-квартирі президента ДРК у Кіншасі, перебуваючи у супроводі людей, одягнених у військову форму та з прапором Заїру.

Чісекеді у грудні 2023 року переобрався на другий президентський термін.