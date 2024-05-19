В ДР Конго произошла попытка государственного переворота

ДР Конго (Фото - Depositphotos)

Вооруженные силы Демократической Республики Конго в воскресенье утром пресекли попытку государственного переворота с участием конголезских и иностранных боевиков, сообщило агентство Reuters со ссылкой на обращение спикера армии.

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"Попытка государственного переворота была подавлена силами обороны и безопасности. В попытке принимали участие иностранцы и конголезцы. Эти иностранцы и конголезцы были нейтрализованы, включая их лидера", — сказал спикер Сильвен Экенге.

Агентство указывает, что из формулировки военных непонятно – убили их или задержали.

Представитель президента ДР Конго подтвердила Reuters, что на президентский дворец в воскресенье утром напали, но, по ее словам, армия отразила атаку.

Также было нападение на соседний дом политика Виталия Камерхе, претендующего на должность спикера нижней палаты парламента ДР Конго. Двое охранников и один из нападавших погибли.

Судя по лайв-стриму в Facebook, за переворотом стоял оппозиционный конголезский политик, лидер Объединенной конголезской партии Кристиан Маланга, живший за границей, создавший в 2017 году "правительство в изгнании" и объявивший о создании Нового Заира. Заир – государство, существовавшее на территории Демократической Республики Конго с 27 октября 1971 по 17 мая 1997 года.

"Мы устали. Мы больше не можем терпеть [президента] Чисекеди и Камерхе, они наделали слишком много глупостей в этой стране", — сказал он на видео в штаб-квартире президента ДРК в Киншасе, находясь в сопровождении людей, одетых в военную форму и с флагом Заира.

Чисекеди в декабре 2023 года переизбрался на второй президентский срок.