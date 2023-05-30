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У Борреля "немає оптимізму" щодо подій у російсько-українській війні цього літа

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 00:08
У Борреля
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Верховний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що не відчуває оптимізму з приводу того, як розвиватиметься російсько-українська війна цього літа. Про це він сказав, виступаючи у Барселоні, передає CNN.

"У мене немає оптимізму щодо того, що відбудеться в Україні цього літа. Я бачу концентрацію військ з обох сторін, я бачу явний намір Росії виграти війну. [Росія] не піде на переговори, якщо вона не виграє війну", – вважає глава європейської дипломатії.

Як передає SkyNews, Боррель припустив, що поки що війна триватиме. Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін зібрав в Україні 300 000 окупантів, а це вдвічі більше, ніж було, коли він розпочав повномасштабне вторгнення.

Він сказав, що Москва має "величезну" військову присутність і все ще регулярно нападає на Україну.

  • 10 квітня Боррель заявив, що війну РФ проти України нібито можна зупинити, якщо перестати постачати зброю ЗСУ, але це призведе до несправедливого миру.
  • Радник глави ОП Подоляк відповів Боррелю, що у такий спосіб війна не зупиниться, а масштабується.
  • 11 травня Боррель заявив, що Росія "вже програла" війну проти України, але Київ "ще не виграв".
Оксана Житнюк
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