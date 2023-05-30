У Борреля "немає оптимізму" щодо подій у російсько-українській війні цього літа
Верховний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що не відчуває оптимізму з приводу того, як розвиватиметься російсько-українська війна цього літа. Про це він сказав, виступаючи у Барселоні, передає CNN.
"У мене немає оптимізму щодо того, що відбудеться в Україні цього літа. Я бачу концентрацію військ з обох сторін, я бачу явний намір Росії виграти війну. [Росія] не піде на переговори, якщо вона не виграє війну", – вважає глава європейської дипломатії.
Як передає SkyNews, Боррель припустив, що поки що війна триватиме. Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін зібрав в Україні 300 000 окупантів, а це вдвічі більше, ніж було, коли він розпочав повномасштабне вторгнення.
Він сказав, що Москва має "величезну" військову присутність і все ще регулярно нападає на Україну.
- 10 квітня Боррель заявив, що війну РФ проти України нібито можна зупинити, якщо перестати постачати зброю ЗСУ, але це призведе до несправедливого миру.
- Радник глави ОП Подоляк відповів Боррелю, що у такий спосіб війна не зупиниться, а масштабується.
- 11 травня Боррель заявив, що Росія "вже програла" війну проти України, але Київ "ще не виграв".
Коментарі