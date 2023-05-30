У Борреля "немає оптимізму" щодо подій у російсько-українській війні цього літа

Верховний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що не відчуває оптимізму з приводу того, як розвиватиметься російсько-українська війна цього літа. Про це він сказав, виступаючи у Барселоні, передає CNN.

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"У мене немає оптимізму щодо того, що відбудеться в Україні цього літа. Я бачу концентрацію військ з обох сторін, я бачу явний намір Росії виграти війну. [Росія] не піде на переговори, якщо вона не виграє війну", – вважає глава європейської дипломатії.

Як передає SkyNews, Боррель припустив, що поки що війна триватиме. Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін зібрав в Україні 300 000 окупантів, а це вдвічі більше, ніж було, коли він розпочав повномасштабне вторгнення.

Він сказав, що Москва має "величезну" військову присутність і все ще регулярно нападає на Україну.

10 квітня Боррель заявив, що війну РФ проти України нібито можна зупинити, якщо перестати постачати зброю ЗСУ, але це призведе до несправедливого миру.

Радник глави ОП Подоляк відповів Боррелю, що у такий спосіб війна не зупиниться, а масштабується.

11 травня Боррель заявив, що Росія "вже програла" війну проти України, але Київ "ще не виграв".

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