У Борреля "нет оптимизма" насчет событий в российско-украинской войне этим летом

Верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не испытывает оптимизма по поводу того, как будет развиваться российско-украинская война этим летом. Об этом он сказав, выступая в Барселоне, передает CNN.

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"У меня нет оптимизма относительно того, что произойдет в Украине этим летом. Я вижу концентрацию войск с обеих сторон, я вижу явное намерение России выиграть войну. [Россия] не пойдет на переговоры, если она не выиграет войну", – считает глава европейской дипломатии.

Как передает SkyNews, Боррель предположил, что пока что война будет продолжаться. Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин собрал в Украине 300 000 оккупантов, а это вдвое больше, чем было, когда он начал полномасштабное вторжение.

Он сказал, что Москва обладает "огромным" военным присутствием и по-прежнему регулярно нападает на Украину.

10 апреля Боррель заявил, что войну РФ против Украины якобы можно остановить, если перестать поставлять оружие ВСУ, но это приведет к несправедливому миру.

Советник главы ОП Подоляк ответил Боррелю, что таким образом война не остановится, а масштабируется.

11 мая Боррель заявил, что Россия "уже проиграла" войну против Украины, но Киев "еще не выиграл".

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