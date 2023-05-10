Подоляк ответил Боррелю о прекращении помощи: Война не остановится, а масштабируется

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк косвенно ответил главе Евродипломатии Жозепу Боррелю насчет тезиса об окончании войны России против Украины. Последний сказал, что войну якобы можно остановить, если перестать поставлять оружие ВСУ, но это приведет к несправедливому миру. Подоляк заявил, что это только расширит войну.

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"Я знаю, как закончить войну немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна капитулировать через несколько дней. Вот и все, война закончилась. Но как закончилась? С проигравшей, оккупированной страной, превращенной в такую марионеточную страну, как Беларусь, лишенную своих свобод", – заявил Боррель.

Подоляк ответил, что прекращением поставок оружия Украине "совершенно точно нельзя "прекратить войну немедленно".

Он подчеркнул, что единственным решением по завершению войны может быть полный вывод оккупационных войск РФ с территории Украины.

"А вот прекращение поставок – это исключительно о масштабировании войны, о переносе ее на другие территории, о резком увеличении военных преступлений и тотальном уничтожении гражданского населения. Правильно делайте акценты", – написал Подоляк.

24 апреля 2023 года Боррель заявил, что лидеры Китая и Бразилии должны посетить Украину, прежде чем участвовать в содействии миру в войне.

25 апреля глава дипломатии ЕС сказал, что Союз будет строить отношения с другими странами на основе их отношения к РФ и Китаю.

9 мая посол ЕС в Китае призвал КНР сделать больше для мира в войне РФ против Украины.

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Артем Джеріпа

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