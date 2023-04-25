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Боррель: ЕС будет сотрудничать с другими странами на основе их отношения к России и Китаю

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 08:57
Боррель: ЕС будет сотрудничать с другими странами на основе их отношения к России и Китаю - Фото
Жозеп Боррель (Фото: ЕРА)

Евросоюз будет строить отношения с другими странами на основе их отношения к России и Китаю. Об этом заявил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел в Люксембурге.

По его словам, ЕС должен сотрудничать с "намного большим количеством третьих стран".

Для этого, говорит Боррель, следует бороться с российскими пропагандистскими нарративами в странах Азии, Африки, Латинской Америки.

"Мы должны пойти дальше и сформировать системный подход к странам, которые не смотрят на мир теми же глазами через те же очки, что и мы", — сказал он.

По убеждению Борреля, эта инициатива породит "эру фрагментированного мира с двумя разными экосистемами технологического развития".

По его мнению, каждая из этих "экосистем" будет пытаться привлечь к себе сторонников.

"Есть много людей, которые не хотят становиться на ту или иную сторону, однако они должны занять позицию по поводу войны (России против Украины, – ред.) и по поводу возрастающей роли Китая в мире", – сказал Боррель.

Читайте также: Европейские премьеры: Нельзя разрешить России заморозить конфликт, Украина должна победить

Мілана Головань
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Китай война геополитика Жозеп Боррель
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