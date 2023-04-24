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Боррель призвал лидеров Китая и Бразилии посетить Украину, прежде чем содействовать миру

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 22:12
Боррель призвал лидеров Китая и Бразилии посетить Украину, прежде чем содействовать миру - Фото
Жозеп Боррель (Фото: ЕРА)

Прежде чем участвовать в содействии миру, лидеры Китая и Бразилии, не посещавшие Украину с начала полномасштабного вторжения России, должны приехать туда и увидеть войну глазами тех, кого бомбили российские войска. Об этом заявил верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, передает Euronews.

"Недавно некоторые идеи (о переговорах Украины с Россией. – Ред.) выдвинули Китай, а также Бразилия. Для надежных, честных мирных усилий они должны поговорить с Киевом и поехать туда, чтобы увидеть агрессию глазами бомбивших", – сказал он.

По словам Борреля, он тоже выступает за мир, однако мир, по его убеждению, "должен быть справедливым".

"Нельзя ставить рядом агрессора и жертву агрессора, поэтому мы поддерживаем Украину", – сказал топ-дипломат.

Боррель, говоря конкретно о позиции Пекина по войне России против Украины, заявил, что Китай, как постоянный член Совета безопасности ООН, должен соблюдать международные правила "полностью", а не "выборочно".

"Когда дело доходит до неоправданной войны России против Украины, Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН несет ответственность за защиту устава ООН", – резюмировал он.

СПРАВКА. Лидер Китая Си Цзиньпин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине 6 апреля высказался за возобновление "мирных переговоров" между Киевом и Москвой.

16 апреля президент Бразилии Лула да Силва призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, указав в качестве ее возможных участников Китай и Объединенные Арабские Эмираты и сказав, что войну "поощряют" США и Запад. В Вашингтоне его предложение было раскритиковано как пророссийское.
  • 18 апреля 2023 Макрон предложил Китаю выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной летом.
  • 22 апреля Лула да Силва заявил, что отправит в Украину своего специального помощника по приглашению из Киева.

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Мілана Головань
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Луис Инасиу Лула да Силва война переговоры си цзиньпин Жозеп Боррель
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