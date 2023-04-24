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Боррель: ЕС договорится о плане закупки боеприпасов для Украины в ближайшие дни

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 21:13
Боррель: ЕС договорится о плане закупки боеприпасов для Украины в ближайшие дни - Фото
Жозеп Боррель (Фото: ЕРА)

Евросоюз завершит разработку плана закупки боеприпасов для Украины в ближайшие дни. Об этом заявил верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, передает Reuters.

"Да, некоторые противоречия все еще есть. Но я уверен, что все понимают, что мы находимся в чрезвычайной ситуации. Я уверен, что в ближайшие дни мы достигнем договоренности", – сказал он.

20 апреля 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил разочарование, что знаковое соглашение, заключенное в прошлом месяце для стран ЕС о совместной закупке артиллерийских снарядов для Киева, до сих пор не реализовано.

СПРАВКА. 20 марта 2023 года Европейский Союз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.

12 апреля польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщило, что Франция блокирует единогласное решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов для Украины.

19 апреля стало известно, что Франция и Польша "поругались" из-за того, что послы не смогли согласовать порядок выполнения общих контрактов ЕС по закупке боеприпасов для Украины.

Читайте также: Европейские премьеры: Нельзя разрешить России заморозить конфликт, Украина должна победить

Мілана Головань
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