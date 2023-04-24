Боррель: ЕС договорится о плане закупки боеприпасов для Украины в ближайшие дни

Евросоюз завершит разработку плана закупки боеприпасов для Украины в ближайшие дни. Об этом заявил верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, передает Reuters.

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"Да, некоторые противоречия все еще есть. Но я уверен, что все понимают, что мы находимся в чрезвычайной ситуации. Я уверен, что в ближайшие дни мы достигнем договоренности", – сказал он.

20 апреля 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил разочарование, что знаковое соглашение, заключенное в прошлом месяце для стран ЕС о совместной закупке артиллерийских снарядов для Киева, до сих пор не реализовано.

СПРАВКА. 20 марта 2023 года Европейский Союз



12 апреля польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщило, что Франция



19 апреля стало известно, что . 20 марта 2023 года Европейский Союз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.12 апреля польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщило, что Франция блокирует единогласное решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов для Украины.19 апреля стало известно, что Франция и Польша "поругались" из-за того, что послы не смогли согласовать порядок выполнения общих контрактов ЕС по закупке боеприпасов для Украины.

22 апреля 2023 года глава Минобороны Швеции Пол Йонсон отметил, что его страна прилагает все усилия, чтобы активизировать военную помощь со стороны ЕС, чтобы Украина могла получать от ЕС до миллиона артиллерийских снарядов в год.

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Мілана Головань

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