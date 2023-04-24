Европейские премьеры: Нельзя позволить России заморозить конфликт, Украина должна победить

Единственным вариантом мира на земле является победа Украины, нельзя допустить замораживания конфликта. Об этом в статье Foreign Affais заявили премьеры Польши, Чехии и Словакии Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Эдуард Хегер.

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По их убеждению, замораживание конфликтов – любимый способ России выиграть время, делая вид, что она заканчивает войну, которую сама и начала.

Премьеры заявили, что окончательная победа Украины над Россией – гарантия того, что в будущем союзники Украины не прольют собственную кровь, а также "предостережение для тиранов во всем мире о том, что им не удастся разделить мир на сферы своего злого влияния".

"Украина не хочет воевать с Россией. Мы тоже не хотим. Но становится все более очевидным, что Россия уже давно решила, что она воюет с нами. Предоставление Украине рычагов, необходимых для победы, является лучшим способом избежать затяжной войны", – говорится в статье.

24 апреля 2023 года президент Зеленский заявил, что российский диктатор Путин не остановится в Украине.

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Мілана Головань

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