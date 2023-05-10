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Если не помогать Украине, она проиграет и превратится в марионеточную страну – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 12:39
Если не помогать Украине, она проиграет и превратится в марионеточную страну – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото: ЕРА)

Если союзники прекратят оказывать Украине военную помощь, "придет мир", но не такой, какого хотела бы Украина, заявил в комментарии El Intermedio глава евродипломатии Жозеп Боррель, о чем пишет La Sexta.

По словам Борреля, он поддерживает тезис генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что Украина и Россия "вовлечены в войну", а мирные переговоры между ними "в ближайшее время невозможны".

"Поэтому мы должны продолжать помогать Украине", – сказал главный евродипломат.

Он добавил, что быстрого "мира" можно достичь, однако он не будет справедливым.

"Я знаю, как закончить войну немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна капитулировать через несколько дней. Вот и все, война закончилась. Но как закончилась? С проигравшей, оккупированной страной, превращенной в такую марионеточную страну, как Беларусь, лишенную своих свобод", – подчеркнул он. 

  • 13 апреля 2023 года Euronews заявили, что в США якобы недовольны генсеком ООН из-за того, что он "действует в интересах России".
  • 24 апреля Боррель призвал лидеров Китая и Бразилии посетить Украину, прежде чем содействовать миру.

Читайте также: Боррель: ЕС будет сотрудничать с другими странами на основе их отношения к России и Китаю

Мілана Головань
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Антониу Гутерриш война военная помощь мир Жозеп Боррель
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