Посол ЕС приветствует разговор Си с Зеленским, призвал сделать больше для мира – Reuters

Представитель Евросоюза в Китае Хорхе Толедо Альбинана приветствует телефонный разговор главы Китая Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским как положительный шаг, но призвал делать больше. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Посол ЕС назвал недавний разговор Си с Зеленским "очень положительным шагом" и призвал приложить больше усилий по достижению мира в войне России против Украины.

"Мы хотели бы, чтобы Китай пошел дальше и больше помог достичь справедливого мира, предполагающего вывод российских войск из Украины", сказал он.

Посол отметил, что в этом году ожидается дальнейший диалог на высоком дипломатическом уровне. В частности, должны пройти стратегические переговоры между главным внешнеполитическим представителем ЕС Жозепом Борреллем и главой МИД Китая Цинь Ганом.

Также состоятся переговоры Евросоюза с КНР по торговле, экономике, цифровым вопросам и климату.

Альбинана отметил, что слова Борреля о Тайване "сильно преувеличены". Ранее представитель ЕС заявил, что европейские военно-морские силы должны патрулировать Тайваньский пролив.

26 апреля 2023 Зеленский и Си провели телефонный разговор впервые с начала широкомасштабной войны РФ против Украины.

В день разговора президент Украины назначил посла в Китае: должность была свободна с 2021 года.

Во время разговора Зеленский объяснил лидеру КНР, что передача оружия России недопустима.

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Артем Джеріпа

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