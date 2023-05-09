Посол ЕС приветствует разговор Си с Зеленским, призвал сделать больше для мира – Reuters
Представитель Евросоюза в Китае Хорхе Толедо Альбинана приветствует телефонный разговор главы Китая Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским как положительный шаг, но призвал делать больше. Об этом сообщает агентство Reuters.
Посол ЕС назвал недавний разговор Си с Зеленским "очень положительным шагом" и призвал приложить больше усилий по достижению мира в войне России против Украины.
"Мы хотели бы, чтобы Китай пошел дальше и больше помог достичь справедливого мира, предполагающего вывод российских войск из Украины", сказал он.
Посол отметил, что в этом году ожидается дальнейший диалог на высоком дипломатическом уровне. В частности, должны пройти стратегические переговоры между главным внешнеполитическим представителем ЕС Жозепом Борреллем и главой МИД Китая Цинь Ганом.
Также состоятся переговоры Евросоюза с КНР по торговле, экономике, цифровым вопросам и климату.
Альбинана отметил, что слова Борреля о Тайване "сильно преувеличены". Ранее представитель ЕС заявил, что европейские военно-морские силы должны патрулировать Тайваньский пролив.
- 26 апреля 2023 Зеленский и Си провели телефонный разговор впервые с начала широкомасштабной войны РФ против Украины.
- В день разговора президент Украины назначил посла в Китае: должность была свободна с 2021 года.
- Во время разговора Зеленский объяснил лидеру КНР, что передача оружия России недопустима.
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