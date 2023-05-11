Российская армия потерпела поражение, но Украина еще не выиграла – Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия "уже проиграла" войну против Украины, однако в то же время признал, что Киев "еще не выиграл". Он озвучил это во время Европейского саммита по обороне и безопасности в Брюсселе, сообщает испанская газета El Mundo.

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"Это кровопролитная война, но Россия уже проиграла эту войну. Украина еще не выиграла, но Россия явно побеждена в военном плане", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что российская армия "потерпела поражение" потому, что ей не удалось захватить Киев "за несколько недель", а также потому, что РФ не удалось взять город Бахмут.

Боррель также попросил "быть осторожными", чтобы "не разделить мир между Западом и остальным [миром]". Он отметил, что Россия "была бы очень рада", если бы могла сказать, что "остальной мир" на ее стороне.

"Многие люди недостаточно решительно осуждают Россию. Они голосовали в ООН против России, но потом я слышу, как некоторые мировые лидеры недостаточно решительно осуждают российскую агрессию против Украины", – отметил Боррель.

4 мая 2023 года глава Евродипломатии призвал РФ не использовать "атаку" на Кремль как повод для оправдания дальнейших усиленных атак на Украину.

10 апреля Боррель заявил, что войну РФ против Украины якобы можно остановить, если перестать поставлять оружие ВСУ, но это приведет к несправедливому миру.

Советник главы ОП Подоляк ответил Боррелю, что таким образом война не остановится, а масштабируется.

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