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Российская армия потерпела поражение, но Украина еще не выиграла – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 16:41
Российская армия потерпела поражение, но Украина еще не выиграла – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия "уже проиграла" войну против Украины, однако в то же время признал, что Киев "еще не выиграл". Он озвучил это во время Европейского саммита по обороне и безопасности в Брюсселе, сообщает испанская газета El Mundo.

"Это кровопролитная война, но Россия уже проиграла эту войну. Украина еще не выиграла, но Россия явно побеждена в военном плане", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что российская армия "потерпела поражение" потому, что ей не удалось захватить Киев "за несколько недель", а также потому, что РФ не удалось взять город Бахмут.

Боррель также попросил "быть осторожными", чтобы "не разделить мир между Западом и остальным [миром]". Он отметил, что Россия "была бы очень рада", если бы могла сказать, что "остальной мир" на ее стороне.

"Многие люди недостаточно решительно осуждают Россию. Они голосовали в ООН против России, но потом я слышу, как некоторые мировые лидеры недостаточно решительно осуждают российскую агрессию против Украины", – отметил Боррель.

  • 4 мая 2023 года глава Евродипломатии призвал РФ не использовать "атаку" на Кремль как повод для оправдания дальнейших усиленных атак на Украину.
  • 10 апреля Боррель заявил, что войну РФ против Украины якобы можно остановить, если перестать поставлять оружие ВСУ, но это приведет к несправедливому миру.
  • Советник главы ОП Подоляк ответил Боррелю, что таким образом война не остановится, а масштабируется.

Читайте также: Боррель призвал лидеров Китая и Бразилии посетить Украину, прежде чем содействовать миру

Артём Джерипа
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войнаевросоюзЖозеп Боррель
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