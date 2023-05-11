Российская армия потерпела поражение, но Украина еще не выиграла – Боррель
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия "уже проиграла" войну против Украины, однако в то же время признал, что Киев "еще не выиграл". Он озвучил это во время Европейского саммита по обороне и безопасности в Брюсселе, сообщает испанская газета El Mundo.
Он подчеркнул, что российская армия "потерпела поражение" потому, что ей не удалось захватить Киев "за несколько недель", а также потому, что РФ не удалось взять город Бахмут.
Боррель также попросил "быть осторожными", чтобы "не разделить мир между Западом и остальным [миром]". Он отметил, что Россия "была бы очень рада", если бы могла сказать, что "остальной мир" на ее стороне.
"Многие люди недостаточно решительно осуждают Россию. Они голосовали в ООН против России, но потом я слышу, как некоторые мировые лидеры недостаточно решительно осуждают российскую агрессию против Украины", – отметил Боррель.
- 4 мая 2023 года глава Евродипломатии призвал РФ не использовать "атаку" на Кремль как повод для оправдания дальнейших усиленных атак на Украину.
- 10 апреля Боррель заявил, что войну РФ против Украины якобы можно остановить, если перестать поставлять оружие ВСУ, но это приведет к несправедливому миру.
- Советник главы ОП Подоляк ответил Боррелю, что таким образом война не остановится, а масштабируется.
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