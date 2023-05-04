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Боррель призвал Россию не использовать "атаку" на Кремль как предлог для новых нападений

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 17:03
Боррель призвал Россию не использовать
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель призвал Россию не использовать "атаку" беспилотников на Кремль как повод для оправдания дальнейших усиленных атак на Украину. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, передает CNN.

"Мы призываем Россию не использовать это предполагаемое нападение как предлог для продолжения эскалации войны. Вот что нас беспокоит", – сказал Боррель.

Он выразил беспокойство, что РФ может использовать "атаку" для оправдания более масштабной мобилизации и новых нападений на Украину.

Боррель считает, что "единственное решение для войны" – это поддержка Украины в военном, политическом и экономическом плане.

"Лучшее решение для войны, единственное решение для войны – это прекращение атаки России и вывод войск из Украины", – заявил глава европейской дипломатии.

  • 3 мая 2023 года у Путина заявили, что якобы два беспилотника атаковали резиденцию диктатора в Кремле, горела крыша Сенатского дворца.
  • Президент Зеленский ответил на обвинения: Украина не атаковала Путина или Москву, а с диктатором разберется трибунал.
  • В Белом доме сообщили, что не могут подтвердить, кто именно совершил "атаку" на Кремль, сказали, что не поощряют удары Украины внутри РФ.
  • Спикер Кремля Песков обвинил США во взрывах над Кремлем. В Белом доме назвали это смехотворным.

Читайте также: Резников об "атаке" на Кремль: Если хотят обвинить, то могут обвинить себя

Оксана Житнюк
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