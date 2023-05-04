Боррель призвал Россию не использовать "атаку" на Кремль как предлог для новых нападений

Верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель призвал Россию не использовать "атаку" беспилотников на Кремль как повод для оправдания дальнейших усиленных атак на Украину. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, передает CNN.

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"Мы призываем Россию не использовать это предполагаемое нападение как предлог для продолжения эскалации войны. Вот что нас беспокоит", – сказал Боррель.

Он выразил беспокойство, что РФ может использовать "атаку" для оправдания более масштабной мобилизации и новых нападений на Украину.

Боррель считает, что "единственное решение для войны" – это поддержка Украины в военном, политическом и экономическом плане.

"Лучшее решение для войны, единственное решение для войны – это прекращение атаки России и вывод войск из Украины", – заявил глава европейской дипломатии.

3 мая 2023 года у Путина заявили, что якобы два беспилотника атаковали резиденцию диктатора в Кремле, горела крыша Сенатского дворца.

Президент Зеленский ответил на обвинения: Украина не атаковала Путина или Москву, а с диктатором разберется трибунал.

В Белом доме сообщили, что не могут подтвердить, кто именно совершил "атаку" на Кремль, сказали, что не поощряют удары Украины внутри РФ.

Спикер Кремля Песков обвинил США во взрывах над Кремлем. В Белом доме назвали это смехотворным.

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Оксана Житнюк

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