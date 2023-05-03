Резников об "атаке" на Кремль: Если хотят обвинить, то могут обвинить себя
Министр обороны Алексей Резников не ответил прямо на обвинение Кремля в том, что Украина якобы совершила покушение на российского диктатора Владимира Путина, "атаковав" дронами Кремль, пишет The Washington Post.
Резников не подтвердил и не опроверг причастность Украины к "атаке" БПЛА.
Он отметил, что "каждый день и каждую ночь Россия официально терроризирует украинское гражданское население".
Министр обороны добавил, что украинская противовоздушная оборона сбила 17 из 18 беспилотников иранского производства, которые Россия запустила по Украине в ночь на вторник.
"Если некоторые чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя", – сказал он.
- 3 мая 2023 года у Путина заявили, что Кремль был атакован двумя беспилотниками, горела крыша Сенатского дворца.
- Президент Владимир Зеленский ответил, что Украина не атаковала Путина или Москву: с диктатором разберется трибунал.
- В Воздушных силах предположили, что атака беспилотника на Кремль может быть подготовкой к провокациям России.
Читайте также: Взрывы в Кремле. Опубликован момент якобы удара БПЛА по администрации Путина — видео
Комментарии