Резников об "атаке" на Кремль: Если хотят обвинить, то могут обвинить себя

Министр обороны Алексей Резников не ответил прямо на обвинение Кремля в том, что Украина якобы совершила покушение на российского диктатора Владимира Путина, "атаковав" дронами Кремль, пишет The Washington Post.

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Резников не подтвердил и не опроверг причастность Украины к "атаке" БПЛА.

Он отметил, что "каждый день и каждую ночь Россия официально терроризирует украинское гражданское население".

Министр обороны добавил, что украинская противовоздушная оборона сбила 17 из 18 беспилотников иранского производства, которые Россия запустила по Украине в ночь на вторник.

"Если некоторые чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя", – сказал он.

3 мая 2023 года у Путина заявили, что Кремль был атакован двумя беспилотниками, горела крыша Сенатского дворца.

Президент Владимир Зеленский ответил, что Украина не атаковала Путина или Москву: с диктатором разберется трибунал.

В Воздушных силах предположили, что атака беспилотника на Кремль может быть подготовкой к провокациям России.

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Артем Джеріпа

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