Взрывы над Кремлем. Воздушные силы допускают, что это может быть подготовка к провокации

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат высказал мнение, что якобы атака беспилотника на Кремль может быть подготовкой к провокациям России. Об этом он сообщил в эфире Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, невозможно понять, что именно произошло в Москве и насколько это было эффективно.

"На видео можно увидеть флаг, который даже не пошатнулся, никаких последствий нет. Мое личное мнение: Если Россия таким образом пытается показать какую-то эскалацию со стороны Украины или агрессивные действия, то они так делают всегда, говорят, что мы сами бьем по жилым домам", — сказал Игнат.

Он отметил, что подобные инциденты непосредственно над администрацией диктатора Владимира Путина выглядят "как минимум странно".

"Возможно, стоит ждать провокаций от них", — резюмировал спикер ВС.

Ранее россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль.

В сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая.

У Офиса президента нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Читайте также: Удар по Кремлю. Подоляк: Россия боится наступления ВСУ, пытается показать "апокалипсис"

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.