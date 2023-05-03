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Взрывы над Кремлем. Воздушные силы допускают, что это может быть подготовка к провокации

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 17:38
Взрывы над Кремлем. Воздушные силы допускают, что это может быть подготовка к провокации - Фото
Взрыв над Кремлем (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат высказал мнение, что якобы атака беспилотника на Кремль может быть подготовкой к провокациям России. Об этом он сообщил в эфире Радио Свобода.

По его словам, невозможно понять, что именно произошло в Москве и насколько это было эффективно. 

"На видео можно увидеть флаг, который даже не пошатнулся, никаких последствий нет. Мое личное мнение: Если Россия таким образом пытается показать какую-то эскалацию со стороны Украины или агрессивные действия, то они так делают всегда, говорят, что мы сами бьем по жилым домам", — сказал Игнат.

Он отметил, что подобные инциденты непосредственно над администрацией диктатора Владимира Путина выглядят "как минимум странно".

"Возможно, стоит ждать провокаций от них", — резюмировал спикер ВС.

Читайте также: Удар по Кремлю. Подоляк: Россия боится наступления ВСУ, пытается показать "апокалипсис" 

Дмитро Гриниченко
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война Москва кремль воздушные силы Юрий Игнат
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