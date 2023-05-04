Песков обвинил США в "атаке" беспилотников на Кремль. У Байдена ответили: Это смехотворно

Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил США во взрывах над администрацией диктатора Владимира Путина, в Белом доме назвали это смехотворным. Об этом сообщил представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби, цитирует его CNN.

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Выступая с комментариями перед российскими пропагандистскими ресурсами Песков сказал, что США якобы стояли за "атакой" беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая.

Также он заявил, что "решение об этом принималось в Вашингтоне".

Кирби лаконично прокомментировал высказывания спикера Кремля, назвав обвинения смехотворными.

Президент Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с Путиным разберется трибунал.

После взрыва над Кремлем россияне начали в очередной раз пугать Украину ядерным оружием. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Москва "вешает лапшу" своему населению.

Ранее россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль.

В Сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая.

У Офиса президента нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Дмитро Гриниченко

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