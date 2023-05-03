США против спекуляций, что Украина "атаковала" Кремль, не поощряют такие удары – Белый дом

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США не могут подтвердить причастность Украины к "ударам" по Кремлю и не поощряют Украину к ударам внутри России. Об этом она рассказала во время пресс-брифинга.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По словам спикера Белого дома, "слишком рано" говорить о том, являются ли заявления России о покушении на Путина операцией под "чужим флагом". Она добавила, что Белый дом не будет спекулировать по поводу правдивости обвинений со стороны РФ.

Жан-Пьер подчеркнула, что США не делают "никаких шагов", которые бы помогали Украине наносить удары внутри России.

"С начала этого конфликта Соединенные Штаты, конечно, не поощряют и не способствуют Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы очень четко заявили об этом", – сказала она.

Представитель Белого дома отметила, что пока глупо спекулировать по поводу того, что Россия совершила "атаку" на Кремль под "фальшивым флагом", о чем ранее предупреждали США.

"Пока очень рано говорить, как вы меня спросили, о "фальшивом флаге". Но, очевидно, у России есть история подобных действий", – сказала она.

3 мая 2023 года у российского диктатора Путина заявили, что Кремль был атакован двумя беспилотниками, пылала крыша Сенатского дворца.

Президент Владимир Зеленский ответил: Украина не атаковала Путина или Москву, а с диктатором разберется трибунал.

Министр обороны Резников прокомментировал обвинения РФ: если они хотят обвинить, то могут обвинить себя.

Читайте также: Взрывы в Кремле. Опубликован момент якобы удара БПЛА по администрации Путина – видео

Артем Джеріпа

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.