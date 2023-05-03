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США против спекуляций, что Украина "атаковала" Кремль, не поощряют такие удары – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 21:55
США против спекуляций, что Украина
Карин Жан-Пьер (Фото: EPA)

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США не могут подтвердить причастность Украины к "ударам" по Кремлю и не поощряют Украину к ударам внутри России. Об этом она рассказала во время пресс-брифинга.

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По словам спикера Белого дома, "слишком рано" говорить о том, являются ли заявления России о покушении на Путина операцией под "чужим флагом". Она добавила, что Белый дом не будет спекулировать по поводу правдивости обвинений со стороны РФ.

Жан-Пьер подчеркнула, что США не делают "никаких шагов", которые бы помогали Украине наносить удары внутри России.

"С начала этого конфликта Соединенные Штаты, конечно, не поощряют и не способствуют Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы очень четко заявили об этом", – сказала она.

Представитель Белого дома отметила, что пока глупо спекулировать по поводу того, что Россия совершила "атаку" на Кремль под "фальшивым флагом", о чем ранее предупреждали США.

"Пока очень рано говорить, как вы меня спросили, о "фальшивом флаге". Но, очевидно, у России есть история подобных действий", – сказала она.

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  • Министр обороны Резников прокомментировал обвинения РФ: если они хотят обвинить, то могут обвинить себя.

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Артем Джеріпа
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США война кремль БПЛА
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