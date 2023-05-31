Біля кордону з Україною росіяни будують масштабні комплекси для зберігання трупів – ГУР

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу окупантів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За інформацією ГУР, площа кожного об’єкта ― понад 4000 кв. м. Рефрижераторні з холодильними камерами розраховані на 1000 місць.

Закладена вартість будівництва комплексу у Ростові-на-Дону становить близько 600 мільйонів рублів, у Курську ― понад 800 мільйонів рублів, повідомили у розвідці. Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.

"ГУР МО констатує, що терористична Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України. Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих", – йдеться у повідомленні.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський опублікував відео допиту полоненого з Групи Вагнера, який підтверджує, що в районі Бахмута втрати окупантів "дуже-дуже великі".

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.