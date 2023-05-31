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Біля кордону з Україною росіяни будують масштабні комплекси для зберігання трупів – ГУР

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 13:52
Біля кордону з Україною росіяни будують масштабні комплекси для зберігання трупів – ГУР - Фото
Знищені під Бахмутом російські окупанти (фото - @slovyanskasil)

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу окупантів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

За інформацією ГУР, площа кожного об’єкта ― понад 4000 кв. м. Рефрижераторні з холодильними камерами розраховані на 1000 місць.

Закладена вартість будівництва комплексу у Ростові-на-Дону становить близько 600 мільйонів рублів, у Курську ― понад 800 мільйонів рублів, повідомили у розвідці. Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.  

"ГУР МО констатує, що терористична Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України. Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих", – йдеться у повідомленні.

  • Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський опублікував відео допиту полоненого з Групи Вагнера, який підтверджує, що в районі Бахмута втрати окупантів "дуже-дуже великі".
Вадим Ребрина
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ГУР МО
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