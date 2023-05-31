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У границы с Украиной россияне строят масштабные комплексы для хранения трупов – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 13:52
У границы с Украиной россияне строят масштабные комплексы для хранения трупов – ГУР - Фото
Уничтоженные под Бахмутом российские оккупанты (фото — @slovyanskasil)

В Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

По информации ГУР, площадь каждого объекта – более 4000 кв. м. Рефрижераторные с холодильными камерами рассчитаны на 1000 мест.

Заложенная стоимость строительства комплекса в Ростове-на-Дону составляет около 600 миллионов рублей, в Курске – более 800 миллионов рублей, сообщили в разведке. Стоимость рефрижераторного оборудования оценивается более чем в миллиард рублей для каждого комплекса.

"ГУР МО констатирует, что террористическая Россия уже не способна скрывать масштаб потерь личного состава в войне против Украины. Строительство указанных комплексов на территории московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших", – говорится в сообщении.

  • Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский опубликовал видео допроса пленного из Группы Вагнера, который подтверждает, что в районе Бахмута потери оккупантов "очень-очень большие".
Вадим Ребрина
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