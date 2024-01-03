У Києві суд оголосив вирок кату концтабору "Ізоляція" Денису "Паличу" Куликовському
У Києві Шевченківський районний суд оголосив вирок ексватажку в'язниці-катівні "Ізоляція" у тимчасово окупованому Донецьку Денису "Паличу" Куликовському – йому присудили 15 років за ґратами. Про це повідомило Суспільне із зали засідань.
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Суд визнав його винним за статтею про порушення законів та звичаїв війни (жорстоке поводження з військовополоненими чи цивільними).
Куликовського засудили до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Початок виконання вироку рахується з 9 листопада 2021 року.
Куликовський потрапив на підконтрольні Україні території у квітні 2019 року та деякий час "розроблявся" українськими спецслужбами.
- 9 листопада 2021-го контррозвідка затримала Палича у Києві, першим про його затримання повідомив ексв'язень "Ізоляції" Асєєв.
- За даними СБУ, Палич організовував та брав безпосередню участь у вбивствах та тортурах українців в "Ізоляції". Суд відправив його під арешт без застави.
- Журналіст Юрій Бутусов стверджував, що Палича вивезла в Україну СБУ, а потім з ним працювала військова розвідка, щоб організувати захоплення "Ізоляції" та звільнення бранців.
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