У Києві суд оголосив вирок кату концтабору "Ізоляція" Денису "Паличу" Куликовському

Куликовського засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за статтею про порушення законів та звичаїв ведення війни

Денис "Палич" Куликовський (Фото: скриншот з відео)

У Києві Шевченківський районний суд оголосив вирок ексватажку в'язниці-катівні "Ізоляція" у тимчасово окупованому Донецьку Денису "Паличу" Куликовському – йому присудили 15 років за ґратами. Про це повідомило Суспільне із зали засідань.

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Суд визнав його винним за статтею про порушення законів та звичаїв війни (жорстоке поводження з військовополоненими чи цивільними).

Куликовського засудили до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Початок виконання вироку рахується з 9 листопада 2021 року.

Куликовський потрапив на підконтрольні Україні території у квітні 2019 року та деякий час "розроблявся" українськими спецслужбами.

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