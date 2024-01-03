В Киеве суд объявил приговор палачу концлагеря "Изоляция" Денису "Палычу" Куликовскому
В Киеве Шевченковский районный суд объявил приговор экс-главарю тюрьмы-пыточной "Изоляция" во временно оккупированном Донецке Денису "Палычу" Куликовскому — ему присудили 15 лет за решеткой. Об этом сообщило Суспильне из зала заседаний.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Суд признал его виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны (жестокое обращение с военнопленными или гражданскими).
Куликовского приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Начало исполнения приговора считается с 9 ноября 2021 года.
Куликовский попал на подконтрольные Украине территории в апреле 2019 года и некоторое время "разрабатывался" украинскими спецслужбами.
- 9 ноября 2021-го контрразведка задержала Палыча в Киеве, первым о его задержании сообщил экс-узник "Изоляции" Асеев.
- По данным СБУ, Палыч организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках украинцев в "Изоляции". Суд отправил его под арест без залога.
- Журналист Юрий Бутусов утверждал, что Палыча вывезла в Украину СБУ, а затем с ним работала военная разведка, чтобы организовать захват "Изоляции" и освобождение пленников.
Смотрите также: "Деяния осознал, виноват, каюсь". Появилось видео суда над экс-главарем пыточной Изоляция