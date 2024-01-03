В Киеве суд объявил приговор палачу концлагеря "Изоляция" Денису "Палычу" Куликовскому

Куликовского приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по статье о нарушении законов и обычаев ведения войны

Денис "Палыч" Куликовский (Фото: скриншот видео)

В Киеве Шевченковский районный суд объявил приговор экс-главарю тюрьмы-пыточной "Изоляция" во временно оккупированном Донецке Денису "Палычу" Куликовскому — ему присудили 15 лет за решеткой. Об этом сообщило Суспильне из зала заседаний.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Суд признал его виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны (жестокое обращение с военнопленными или гражданскими).

Куликовского приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Начало исполнения приговора считается с 9 ноября 2021 года.

Куликовский попал на подконтрольные Украине территории в апреле 2019 года и некоторое время "разрабатывался" украинскими спецслужбами.

Смотрите также: "Деяния осознал, виноват, каюсь". Появилось видео суда над экс-главарем пыточной Изоляция