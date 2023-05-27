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У Лаврова знову просять Україну капітулювати. Подоляк виставив "зустрічні умови" Києва

Этот материал также доступен на русском
27.05.2023, 12:08
У Лаврова знову просять Україну капітулювати. Подоляк виставив
Михайло Подоляк (Фото: Instagram)

У міністерстві закордонних справ Росії почали знову закликати Україну капітулювати у війні. На це відреагував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, який назвав московське керівництво недієздатним.

Раніше заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому озвучив "умови" для нібито припинення агресії Москви проти України.

Він сказав, що Україна має "припинити бойові дії", капітулювати, відмовитись від західних озброєнь, євроатлантичної інтеграції, а також визнати окупацію частини українських територій.

Окрім цього Галузін повторив звичні наративи пропаганди Кремля про "утиск православ'я та російської мови".

Подоляк відреагував у Twitter, написавши, що "вимоги Росії" підтверджують юридичну та фактичну недієздатність російського керівництва.

Він висунув "зустрічні умови" України — це негайне виведення військ з України, визнання остаточного розвалу СРСР і припинення зазіхання Росією на суверенітет інших країн, видача військових злочинців та авторів війни, запровадження буферної зони демілітаризації на території РФ, скорочення ракет підвищеної дальності.

Також Подоляк заявив про необхідність міжнародного контролю над ядерною зброєю Росії, юридично оформлених репарації та відмови від заарештованих російських активів на користь України.

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Дмитро Гриниченко
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війнапереговориМЗС РФМихаило ПодолякМихайло Галузін
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