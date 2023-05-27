У Лаврова снова упрашивают Украину капитулировать. Подоляк выставил "встречные условия"

В министерстве иностранных дел России начали снова призывать Украину капитулировать в войне. На это отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который назвал московское руководство недееспособным.

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Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин дал интервью российским пропагандистам, в котором озвучил "условия" для якобы прекращения агрессии Москвы против Украины.

Он сказал, что Украина должна "прекратить боевые действия", капитулировать, отказаться от западных вооружений, евроатлантической интеграции, а также признать оккупацию части украинских территорий.

Кроме этого Галузин повторил привычные нарративы пропаганды Кремля о "притеснении православия и русского языка".

Подоляк отреагировал в Twitter, написав, что "требования России" подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства.

Он выдвинул "встречные условия" Украины — это немедленный вывод войск из Украины, признание окончательного развала СССР и прекращение посягательства Россией на суверенитет других стран, выдача военных преступников и авторов войны, введение буферной зоны демилитаризации на территории РФ, сокращение ракет повышенной дальности.

Также Подоляк заявил о необходимости международного контроля над ядерным оружием России, юридически оформленных репараций и отказа от арестованных российских активов в пользу Украины.

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