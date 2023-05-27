У Лаврова снова упрашивают Украину капитулировать. Подоляк выставил "встречные условия"
27.05.2023, 12:08
Михаил Подоляк (Фото: Instagram)
В министерстве иностранных дел России начали снова призывать Украину капитулировать в войне. На это отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который назвал московское руководство недееспособным.
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Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин дал интервью российским пропагандистам, в котором озвучил "условия" для якобы прекращения агрессии Москвы против Украины.
Он сказал, что Украина должна "прекратить боевые действия", капитулировать, отказаться от западных вооружений, евроатлантической интеграции, а также признать оккупацию части украинских территорий.
Кроме этого Галузин повторил привычные нарративы пропаганды Кремля о "притеснении православия и русского языка".
Подоляк отреагировал в Twitter, написав, что "требования России" подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства.
Он выдвинул "встречные условия" Украины — это немедленный вывод войск из Украины, признание окончательного развала СССР и прекращение посягательства Россией на суверенитет других стран, выдача военных преступников и авторов войны, введение буферной зоны демилитаризации на территории РФ, сокращение ракет повышенной дальности.
Также Подоляк заявил о необходимости международного контроля над ядерным оружием России, юридически оформленных репараций и отказа от арестованных российских активов в пользу Украины.
- 17 февраля 2023 года президент Зеленский заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.
- Переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, "выбравшая войну", потерпит поражение, заявил президент Франции Макрон.
- Глава МИД Кулеба заявил, что Россия должна уйти с каждого квадратного метра украинской территории и украинцы примут мир только в случае выхода на границы 1991 года.
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