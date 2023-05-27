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У Лаврова снова упрашивают Украину капитулировать. Подоляк выставил "встречные условия"

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2023, 12:08
У Лаврова снова упрашивают Украину капитулировать. Подоляк выставил
Михаил Подоляк (Фото: Instagram)

В министерстве иностранных дел России начали снова призывать Украину капитулировать в войне. На это отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который назвал московское руководство недееспособным.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин дал интервью российским пропагандистам, в котором озвучил "условия" для якобы прекращения агрессии Москвы против Украины.
Он сказал, что Украина должна "прекратить боевые действия", капитулировать, отказаться от западных вооружений, евроатлантической интеграции, а также признать оккупацию части украинских территорий. 
Кроме этого Галузин повторил привычные нарративы пропаганды Кремля о "притеснении православия и русского языка". 
Подоляк отреагировал в Twitter, написав, что "требования России" подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства. 
Он выдвинул "встречные условия" Украины — это немедленный вывод войск из Украины, признание окончательного развала СССР и прекращение посягательства Россией на суверенитет других стран, выдача военных преступников и авторов войны, введение буферной зоны демилитаризации на территории РФ, сокращение ракет повышенной дальности.
Также Подоляк заявил о необходимости международного контроля над ядерным оружием России, юридически оформленных репараций и отказа от арестованных российских активов в пользу Украины. 

Читайте также: Зеленский исключил переговоры с Путиным: Он террорист для нас, россиянам нельзя доверять 

Дмитрий Гриниченко
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