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У чоловіка прем'єрки Естонії знайшли бізнес у Росії. У відставку вона йти не збирається

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26.08.2023, 11:50
У чоловіка прем'єрки Естонії знайшли бізнес у Росії. У відставку вона йти не збирається - Фото
Кая Каллас (Фото: EPA)

Чоловік прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас Арво Халлік потрапив у скандал через бізнес у Росії, проте вона не збирається йти у відставку. Про це Каллас повідомила у коментарі ERR.

За її словами, вона не має наміру залишати посаду через скандал з бізнесом чоловіка.

Каллас зазначила, що робота в Росії, якщо це не стосується товарів, які підпадають під санкції, є "питанням моральних орієнтирів".

"Я не планую йти у відставку, я стояла і стоятиму за свободу України та Естонії як прем'єр-міністр", — сказала Каллас.

Естонська прем'єрка також наголосила, що "не говорить удома про роботу" з чоловіком.

  • Раніше стало відомо, що транспортна компанія, в якій Халлік володіє міноритарною часткою, продовжувала вантажоперевезення до Росії під час війни в Україні.
  • Під час візиту до України Каллас заявила, що гарантією безпеки для Європи є членство України в НАТО та Євросоюзі.
  • 26 квітня стало відомо про план Кремля щодо "мирного повернення" країн Балтії під контроль РФ.

Читайте також: Під час війни Україна не ввійде в НАТО, бо Альянс не хоче вступати у війну – прем'єрка Естонії

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