У чоловіка прем'єрки Естонії знайшли бізнес у Росії. У відставку вона йти не збирається

Чоловік прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас Арво Халлік потрапив у скандал через бізнес у Росії, проте вона не збирається йти у відставку. Про це Каллас повідомила у коментарі ERR.

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За її словами, вона не має наміру залишати посаду через скандал з бізнесом чоловіка.

Каллас зазначила, що робота в Росії, якщо це не стосується товарів, які підпадають під санкції, є "питанням моральних орієнтирів".

"Я не планую йти у відставку, я стояла і стоятиму за свободу України та Естонії як прем'єр-міністр", — сказала Каллас.

Естонська прем'єрка також наголосила, що "не говорить удома про роботу" з чоловіком.

Раніше стало відомо, що транспортна компанія, в якій Халлік володіє міноритарною часткою, продовжувала вантажоперевезення до Росії під час війни в Україні.

Під час візиту до України Каллас заявила, що гарантією безпеки для Європи є членство України в НАТО та Євросоюзі.

26 квітня стало відомо про план Кремля щодо "мирного повернення" країн Балтії під контроль РФ.

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