UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У мужа премьера Эстонии нашли бизнес в России. В отставку она уходить не собирается

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2023, 11:50
У мужа премьера Эстонии нашли бизнес в России. В отставку она уходить не собирается - Фото
Кая Каллас (Фото: EPA)

Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик попал в скандал из-за бизнеса в России, однако она не собирается уходить в отставку. Об этом Каллас сообщила в комментарии ERR.

По ее словам, она не намерена уходить с поста из-за скандала с бизнесом мужа.

Каллас отметила, что работа в России, если это не касается товаров, попадающих под санкции, является "вопросом моральных ориентиров". 

"Я не планирую уходить в отставку, я стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии в качестве премьер-министра", — сказала Каллас.

Премьер Эстонии также подчеркнула, что "не говорит дома о работе" с мужем. 

  • Ранее стало известно, что транспортная компания, в которой Халлик владеет миноритарной долей, продолжала осуществлять грузоперевозки в Россию во время войны в Украине.
  • Во время визита в Украину Каллас заявила, что гарантией безопасности для Европы является членство Украины в НАТО и Евросоюзе.
  • 26 апреля стало известно о плане Кремля по "мирному возвращению" стран Балтии под контроль РФ.

Читайте также: Во время войны Украина не войдет в НАТО, Альянс не хочет вступать в войну – Каллас

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкциивойнаэстонияКая Каллас
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 