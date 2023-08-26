У мужа премьера Эстонии нашли бизнес в России. В отставку она уходить не собирается

Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик попал в скандал из-за бизнеса в России, однако она не собирается уходить в отставку. Об этом Каллас сообщила в комментарии ERR.

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По ее словам, она не намерена уходить с поста из-за скандала с бизнесом мужа.

Каллас отметила, что работа в России, если это не касается товаров, попадающих под санкции, является "вопросом моральных ориентиров".

"Я не планирую уходить в отставку, я стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии в качестве премьер-министра", — сказала Каллас.

Премьер Эстонии также подчеркнула, что "не говорит дома о работе" с мужем.

Ранее стало известно, что транспортная компания, в которой Халлик владеет миноритарной долей, продолжала осуществлять грузоперевозки в Россию во время войны в Украине.

Во время визита в Украину Каллас заявила, что гарантией безопасности для Европы является членство Украины в НАТО и Евросоюзе.

26 апреля стало известно о плане Кремля по "мирному возвращению" стран Балтии под контроль РФ.

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