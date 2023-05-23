Ми вже маємо мінімальне озброєння для початку контрнаступу, не можна гаяти час – Буданов

Україна вже має мінімальний обсяг озброєння для початку контрнаступу. Про це в інтерв'ю японському виданню NHK заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, додавши, що "більше не можна втрачати час".

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"Багато мирних жителів досі перебувають під російською окупацією, і більше не можна втрачати час. ​​Мінімальна зброя і тому подібне вже є...", – сказав він, підтверджуючи, як вважають японські журналісти, що контрнаступ може бути розпочато найближчим часом.

"Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використовувати всі сили й засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції. Це необхідно", – сказав Буданов, з чого видання зробило висновок, що інтенсивні бої можуть точитися протягом тривалого періоду часу.

9 травня секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що остаточні плани контрнаступу ЗСУ, зокрема терміни та напрямки пересування військ, ще не затверджені президентом.

15 травня президент Володимир Зеленський сказав, що для початку контрнаступу Україні потрібно ще трохи часу.

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