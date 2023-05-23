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Ми вже маємо мінімальне озброєння для початку контрнаступу, не можна гаяти час – Буданов

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 21:11
Ми вже маємо мінімальне озброєння для початку контрнаступу, не можна гаяти час – Буданов - Фото
Кирило Буданов (скриншот з відео Sky News)

Україна вже має мінімальний обсяг озброєння для початку контрнаступу. Про це в інтерв'ю японському виданню NHK заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, додавши, що "більше не можна втрачати час".

"Багато мирних жителів досі перебувають під російською окупацією, і більше не можна втрачати час. ​​Мінімальна зброя і тому подібне вже є...", – сказав він, підтверджуючи, як вважають японські журналісти, що контрнаступ може бути розпочато найближчим часом.

"Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використовувати всі сили й засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції. Це необхідно", – сказав Буданов, з чого видання зробило висновок, що інтенсивні бої можуть точитися протягом тривалого періоду часу.

Вадим Ребрина
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кирило будановГУР МОконтрнаступ
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