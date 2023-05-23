У нас уже есть минимальное вооружение для контрнаступления, нельзя терять время – Буданов

У Украины уже есть минимальный объем вооружения для начала контрнаступления. Об этом в интервью японскому изданию NHK заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, добавив, что "больше нельзя терять время".

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"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и больше нельзя терять время. Минимальное оружие и тому подобное уже есть...", – сказал он, подтверждая, как считают японские журналисты, что контрнаступление может быть начато в ближайшее время.

"Мы должны выбить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продолжения операции. Это необходимо", – сказал Буданов, из чего издание сделало вывод, что интенсивные бои могут продолжаться в течение длительного периода времени.

9 мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что окончательные планы контрнаступления ВСУ, в частности, сроки и направления передвижения войск, еще не утверждены президентом.

15 мая президент Владимир Зеленский сказал, что для начала контрнаступления Украине нужно еще немного времени.

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