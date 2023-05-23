UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У нас уже есть минимальное вооружение для контрнаступления, нельзя терять время – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 21:11
У нас уже есть минимальное вооружение для контрнаступления, нельзя терять время – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (скриншот из видео Sky News)

У Украины уже есть минимальный объем вооружения для начала контрнаступления. Об этом в интервью японскому изданию NHK заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, добавив, что "больше нельзя терять время".

"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и больше нельзя терять время. Минимальное оружие и тому подобное уже есть...", – сказал он, подтверждая, как считают японские журналисты, что контрнаступление может быть начато в ближайшее время.

"Мы должны выбить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продолжения операции. Это необходимо", – сказал Буданов, из чего издание сделало вывод, что интенсивные бои могут продолжаться в течение длительного периода времени.

  • 9 мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что окончательные планы контрнаступления ВСУ, в частности, сроки и направления передвижения войск, еще не утверждены президентом.
  • 15 мая президент Владимир Зеленский сказал, что для начала контрнаступления Украине нужно еще немного времени.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гур моКирилл Будановконтрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 