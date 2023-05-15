Зеленский о контрнаступлении: Нам действительно надо еще немного времени. Не слишком много

Президент Владимир Зеленский сказал, что для начала контрнаступления Украине нужно еще немного времени. Так президент ответил на вопрос журналиста во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

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Зеленский сказал, что Украина "готовит очень важные контрнаступательные шаги", но нужно больше времени.

"Нам действительно нужно еще немного времени. Не слишком много. Мы будем готовы, вы знаете, через некоторое время. Я хочу быть с вами предельно честным, но не могу поделиться с вами некоторыми датами... У нас нет секретов от наших друзей, но у нас есть некоторые секреты от наших "соседей", – сказал президент.

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15 мая 2023 года Зеленский встретился с Сунаком.

15 мая 2023 года Зеленский с Сунаком. Британское правительство анонсировало передачу Украине боевых беспилотников с радиусом действия более 200 километров, а также ракет для систем противовоздушной обороны.

Британское правительство анонсировало Украине боевых беспилотников с радиусом действия более 200 километров, а также ракет для систем противовоздушной обороны. Сунак заявил, что официальный Лондон будет ключевым партнером Украины в формировании авиационной коалиции.

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