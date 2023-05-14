Контрнаступление еще не началось. Когда это произойдет, Россия почувствует – Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время общения с итальянскими журналистами в субботу заявил, что Украина еще не начинала контрнаступление, несмотря на некоторые успехи в районе Бахмута.

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По его словам, подготовка к операции продолжается.

"Мы очень серьезно готовимся. И очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все мотивированы – не только те, кто знает весь этот замысел, но и наш народ", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Он сказал, что не может назвать точной даты начала контрнаступления, но когда это произойдет, "вы точно это увидите, а Россия это точно почувствует".

Президент подчеркнул, что украинский народ верит в победу, а первые важные шаги будут уже скоро.

Зеленский сказал также, что российские войска демотивированы, а общество РФ все меньше верит своему диктатору.

"У него [Владимира Путина] нет сильной армии. У него есть миллионы людей, которых он бросает под танки. И у него было много советской техники", – сказал Зеленский.

"Он обещал им скорую победу, а победы нет и близко. Все это некомфортно, с этими людьми уже никто не общается, серьезный бизнес выходит из РФ, бизнесы на территории Европы и мира, где есть партнерство России, не хотят иметь общих контрактов. Все это влияет на большое количество людей, и они этого не хотят, потому что каждый день у них сложности… Это и есть изоляция", – рассказал президент.

Ранее Зеленский заявил, что не беспокоится о том, как Россия может ответить на будущее контрнаступление Украины.

9 мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что окончательные планы контрнаступления ВСУ, в частности, сроки и направления передвижения войск, еще не утверждены Зеленским.

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