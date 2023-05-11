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Зеленский не переживает, как РФ ответит на наступление: Война должна стать их проблемой

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 12:20
Зеленский не переживает, как РФ ответит на наступление: Война должна стать их проблемой - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не переживает за то, как Россия может ответить на предстоящее контрнаступление Украины. Об этом он сообщил в интервью BBC.

"Мы уже прошли через все их реакции. Я думаю, что чем успешнее будет наше контрнаступление, тем больше им придется думать об их внутренней политике", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина понимает, что россияне будут делать. По его словам, "самое главное – делать ответные шаги вперед, недопущение стагнации на поле боя".

"И это даст результат. И так же на международных площадках – то, о чем мы просили – больше изоляции для России. Они будут понимать, что все их проблемы сугубо из-за руководства, а не из-за объединенной позиции Запада или еще какие-то разговоры", – продолжил президент.

Украинский лидер добавил, что нужно "объединяться ради изоляции" РФ – и тогда российское общество "разберется, в чем проблема, и будет разбираться со своим руководством".

"Эта война должна стать их проблемой. А точно не нашей. Не тех людей, которые ни к кому не приходили с войной", – подытожил Зеленский.

  • 9 мая 2023 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что окончательные планы контрнаступления ВСУ, в частности сроки и направления передвижения войск, еще не утверждены Зеленским.
  • В тот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина имеет ресурсы, необходимые для отвоевания своих территорий в ходе предстоящего контрнаступления.

Читайте также: Зеленский верит, что Украина победит до выборов в США. Ранее Трамп критиковал помощь ВСУ

Олег Васькив
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Владимир Зеленскийвойнаконтрнаступление
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