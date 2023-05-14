Зеленский верит в успех контрнаступления: Мы мотивированы и почти готовы

Президент Владимир Зеленский верит в успех контрнаступления, к которому готовятся Силы обороны Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине после встречи с канцлером Олафом Шольцем.

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"Верим в успех, правда на нашей стороне. Поддержка на нашей стороне. Мы мотивированы. И мне кажется, мы почти готовы к этому успеху", – сказал он, отвечая на вопрос, будет ли зависеть поддержка Украины со стороны Запада от успеха этой кампании.

Он признал: риск того, что отдельные страны сократят военную поддержку в случае недостаточного успеха наступления, существует.

"Есть риск того, если наступательные действия будут не очень удачными, будет уменьшаться поддержка. Есть некоторые государства, которые думают об этом, но они не были очень активны в поддержке Украины", – сказал Зеленский.

В марте чешский президент Петр Павел сказал, что у Сил обороны Украины, вероятно, будет лишь одна возможность провести масштабное контрнаступление в попытке выбить российских оккупантов со своей территории, потому что на еще одну может не хватить ресурсов.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак позже ответил, что количество попыток контрнаступления определяет только Украина.

Ранее Зеленский заявил, что не беспокоится о том, как Россия может ответить на будущее контрнаступление Украины.

9 мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что окончательные планы контрнаступления ВСУ, в частности, сроки и направления передвижения войск, еще не утверждены Зеленским.

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