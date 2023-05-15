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Британия будет ключевой частью авиакоалиции. Зеленский: Скоро услышите о важных решениях

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15.05.2023, 13:28
Британия будет ключевой частью авиакоалиции. Зеленский: Скоро услышите о важных решениях - Фото
Володимир Зеленський та Ріші Сунак (скриншот)

Британский премьер Риши Сунак на пресс-конференции в Англии с президентом Владимиром Зеленским заявил, что официальный Лондон будет, по крайней мере сейчас, "ключевым" партнером Украина в формировании авиационной коалиции. Результатом ее работы станет обеспечение Воздушных сил ВСУ западными истребителями.

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Сунак сказал, что "мы [британцы] будем ключевой частью [авиационной] коалиции" союзников.

Он уточнил, что дело это небыстрое, потому что речь идет не только о передаче самолетов, но и многих сопутствующих моментах, в том числе обучении пилотов, которое "начнется скоро", и обеспечении логистики/обслуживания.

"Мы будем тренировать украинских граждан, чтобы они стали абсолютно подготовленными пилотами боевой авиации, особенно по части тактики НАТО, что является важной частью долгосрочного партнерства", – сказал британский премьер.

Сунак подытожил, что у них по этой теме был "очень продуктивный разговор" с Зеленским. Президент подтвердил, что сегодня речь шла об истребителях.

"Мы хотим создать эту "коалицию по истребителям", и я весьма позитивно к этому отношусь. Мы поговорили об этом, и в ближайшее время вы услышите, думаю, о важных решениях. Но пока нужно над этим еще немного поработать", – сказал Зеленский.

Читайте также: Как ракеты Storm Shadow с дальностью от 250 км усилят наступление Украины

С 13 мая 2023 года Зеленский находится в Европе и посещает ключевые страны-партнеры Украины. Сначала он поехал в Италию, где встретился с премьером Мелони, президентом Маттареллой и папой римским Франциском.
Далее он полетел в Германию, где провел переговоры с президентом Штайнмайером и канцлером Шольцем.
Третья остановка в Европе - Париж и встреча с французским лидером Макроном
  • 11 мая 2023 года телеканал CNN проинформировал, что Британия передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. Это подтвердил британский министр обороны Уоллес.
  • В день визита в Лондон Reuters написало, что Британия готовит для ВСУ сотни ударных беспилотников с дальностью более 200 км и усиление ПВО.
  • Франция передаст Украине десятки бронемашин и колесных танков AMX-10RC, а также усилит ПВО.
Євген Пилипенко
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