Британия будет ключевой частью авиакоалиции. Зеленский: Скоро услышите о важных решениях

Британский премьер Риши Сунак на пресс-конференции в Англии с президентом Владимиром Зеленским заявил, что официальный Лондон будет, по крайней мере сейчас, "ключевым" партнером Украина в формировании авиационной коалиции. Результатом ее работы станет обеспечение Воздушных сил ВСУ западными истребителями.

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Сунак сказал, что "мы [британцы] будем ключевой частью [авиационной] коалиции" союзников.

Он уточнил, что дело это небыстрое, потому что речь идет не только о передаче самолетов, но и многих сопутствующих моментах, в том числе обучении пилотов, которое "начнется скоро", и обеспечении логистики/обслуживания.

"Мы будем тренировать украинских граждан, чтобы они стали абсолютно подготовленными пилотами боевой авиации, особенно по части тактики НАТО, что является важной частью долгосрочного партнерства", – сказал британский премьер.

Сунак подытожил, что у них по этой теме был "очень продуктивный разговор" с Зеленским. Президент подтвердил, что сегодня речь шла об истребителях.

"Мы хотим создать эту "коалицию по истребителям", и я весьма позитивно к этому отношусь. Мы поговорили об этом, и в ближайшее время вы услышите, думаю, о важных решениях. Но пока нужно над этим еще немного поработать", – сказал Зеленский.

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