У п'ятницю буде одна черга відключень світла весь день

Стільки ж й у четвер

Ілюстративне фото: Depositphotos

6 вересня запланована одна черга відключень світла впродовж всієї доби, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

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За даними від державного Укренерго, на 6 вересня запланована одна черга стабілізаційних відключень впродовж всього дня.

Одна черга – це близько чотирьох годин відключень електрики на день.

У разі змін обіцяють повідомити окремо.

Також одна черга відключень оголошена й у четвер 5 вересня.

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