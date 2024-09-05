У п'ятницю буде одна черга відключень світла весь день
6 вересня запланована одна черга відключень світла впродовж всієї доби, повідомив енергохолдинг ДТЕК.
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За даними від державного Укренерго, на 6 вересня запланована одна черга стабілізаційних відключень впродовж всього дня.
Одна черга – це близько чотирьох годин відключень електрики на день.
У разі змін обіцяють повідомити окремо.
Також одна черга відключень оголошена й у четвер 5 вересня.
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