В пятницу будет одна очередь отключений света весь день
6 сентября запланирована одна очередь отключений света на протяжении всех суток, сообщил энергохолдинг ДТЭК.
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По данным от государственного Укрэнерго, на 6 сентября запланирована одна очередь стабилизационных отключений в течение всего дня.
Одна очередь – это около четырех часов отключений электричества в день.
В случае изменений обещают сообщить отдельно.
Также одна очередь отключений объявлена и в четверг 5 сентября.
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