В пятницу будет одна очередь отключений света весь день

Столько же и в четверг

Иллюстративное фото: Depositphotos

6 сентября запланирована одна очередь отключений света на протяжении всех суток, сообщил энергохолдинг ДТЭК.

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По данным от государственного Укрэнерго, на 6 сентября запланирована одна очередь стабилизационных отключений в течение всего дня.

Одна очередь – это около четырех часов отключений электричества в день.

В случае изменений обещают сообщить отдельно.

Также одна очередь отключений объявлена и в четверг 5 сентября.

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