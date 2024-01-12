У Польщі затримали підлітка з Чехії, який нібито їхав воювати за Україну

За даними польських правоохоронців, у прикордонному польському місті було затримано 15-літнього підлітка

Кордон Польщі (Фото: Прикордонна служба Польщі)

11 січня польська прикордонна поліція затримала 15-річного хлопця з чеського міста Острава, який нібито їхав воювати за Україну. Про це повідомило прикордонне управління в польській частині Сілезії.

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За даними правоохоронців, школяр взяв вдома паспорт, щоб поїхати в Україну воювати з агресорами з Росії.

У поліції розповіли: хлопець нібито пішов з дому в середу, 10 січня, але не з'явився до школи. Батьки повідомили про це поліцію і надали опис сина. Чеські правоохоронці передали інформацію про нього своїм польським колегам, які служать у відділенні в чеському місті Хотебуз.

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Згодом, зазначили у правоохоронному органі, за місцеперебуванням телефону підлітка польська поліція встановила, що він в Польщі, в місті Перемишль, недалеко від кордону з Україною. З'ясувалося, що школяр ще вдома взяв свій паспорт, щоб поїхати в Україну воювати з агресорами з Росії.

Правоохоронці зазначили, що йому залишалося лише перетнути польсько-український кордон, але "завдяки міжнародній співпраці прикордонної служби, поліції Чеської Республіки та українських служб молодий чеський громадянин щасливо повернувся додому".

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