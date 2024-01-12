В Польше задержали подростка из Чехии, который якобы ехал воевать за Украину

По данным польских правоохранителей, в приграничном польском городе был задержан 15-летний подросток

Граница Польши (Фото: Пограничная служба Польши)

11 января польская пограничная полиция задержала 15-летнего юношу из чешского города Острава, якобы поехавшего воевать за Украину. Об этом сообщило пограничное управление в польской части Силезии.

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По данным правоохранителей, школьник взял дома паспорт, чтобы ехать в Украину воевать с агрессорами из России.

В полиции рассказали, что подросток якобы ушел из дома в среду, 10 января, но не явился в школу. Родители сообщили об этом полиции и представили описание своего сына. Чешские правоохранители передали информацию о нем своим польским коллегам, которые служат в отделении в чешском городе Хотебуза.

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Позже, отметили в правоохранительном органе, по местонахождению телефона подростка, польская полиция установила, что он находится в Польше, в городе Перемышль, недалеко от границы с Украиной. Выяснилось, что школьник еще дома упаковал свой паспорт, чтобы уехать в Украину воевать с агрессорами из России.

Правоохранители отметили, что ему оставалось только пересечь польско-украинскую границу, но "благодаря международному сотрудничеству Пограничной службы, полиции Чешской Республики и украинских служб молодой чешский гражданин счастливо вернулся домой".

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