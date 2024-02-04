Удар по окупованому Лисичанську: приліт стався під час зібрання загарбників – МВА

Також у закладі окупанти харчувалися та випікали хліб для фронту, повідомили у міській військовій адміністрації

Лисичанськ (Ілюстративне фото: Сергій Гайдай)

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області стався удар по пекарні, яку окупанти використовували для своїх потреб, зокрема, харчувалися та проводили наради, а також пекли хліб для фронту. Під час зібрання окупантів і стався приліт. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Лисичанську міську військову адміністрацію (зараз поза містом) та місцевих мешканців, котрі стали переселенцями.

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3 лютого ватажок терористичного угрупування ЛНР Віктор Пасічник заявив про нібито обстріл пекарні у Лисичанську та звинуватив в цьому Україну, заявивши, що буцімто загинули 28 людей.

Українська сторона наразі не коментувала такі заяви.

Окупанти називають місце прильоту пекарнею та заявляють, буцімто це був цивільний об'єкт. Переселенці з Лисичанська за одним з відео російського Міністерства з надзвичайних ситуацій впізнали заклад – це колишній ресторан Adriatic, розташований на околиці міста у бік нафтопереробного заводу.

У Лисичанській МВА повідомили, що пекарня там почала функціонувати вже після окупації міста – у закладі загарбники харчувалися й проводили наради, а також випікали хліб для потреб фронту.

Щодо поширеного у Telegram-каналах нібито списку осіб, які загинули у закладі, місцеві заявили, що у переліку є прізвище власника закладу – це місцевий бізнесмен, який також мав магазини у місті.

Також місцеві заявили виданню, що серед нібито загиблих є і чоловік, який працював у незаконній окупаційній "податковій" у місті.

У Лисичанській МВА відповіли, що приліт по закладу відбувся, коли в ньому зібралися окупанти. За даними відомства, нібито список загиблих здебільшого складають колаборанти.

У листопаді 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що у тимчасово окупованому Лисичанську внаслідок удару ЗСУ було знищено десятки кадировців.

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