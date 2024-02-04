Удар по оккупированному Лисичанску: прилет произошел во время собрания захватчиков – ГВА

Также в заведении оккупанты питались и выпекали хлеб для фронта, сообщили в городской военной администрации

Лисичанск (Иллюстративное фото: Сергей Гайдай)

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области произошел удар по пекарне, которую оккупанты использовали для своих нужд, в частности, питались и проводили совещания, а также пекли хлеб для фронта. Во время собрания оккупантов и произошел прилет. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Лисичанскую городскую военную администрацию (сейчас вне города) и местных жителей, ставших переселенцами.

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3 февраля главарь террористической группировки ЛНР Виктор Пасечник заявил о якобы обстреле пекарни в Лисичанске и обвинил в этом Украину, заявив, что якобы погибли 28 человек.

Украинская сторона пока не комментировала такие заявления.

Оккупанты называют место прилета пекарней и заявляют, якобы это был гражданский объект. Переселенцы из Лисичанска по одному из видео российского Министерства по чрезвычайным ситуациям узнали заведение – это бывший ресторан Adriatic, расположенный на окраине города в сторону нефтеперерабатывающего завода.

В Лисичанской МВА сообщили, что пекарня там начала функционировать уже после оккупации города – в заведении захватчики питались и проводили совещания, а также выпекали хлеб для нужд фронта.

Насчет распространенного в Telegram-каналах якобы списка лиц, погибших в заведении, местные заявили, что в перечне есть фамилия владельца заведения – это местный бизнесмен, у которого также были магазины в городе.

Также местные заявили изданию, что среди якобы погибших есть и мужчина, работавший в незаконной оккупационной "налоговой" в городе.

В Лисичанской МВА ответили, что прилет по заведению произошел, когда в нем собрались оккупанты. По данным ведомства, якобы список погибших в основном составляют коллаборанты.

В ноябре 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что во временно оккупированном Лисичанске в результате удара ВСУ были уничтожены десятки кадыровцев.

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