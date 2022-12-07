Настоятеля храма УПЦ из Лисичанска осудили на 12 лет за коллаборационизм – фото

Прокуратура сообщила, что священник УПЦ МП из Луганской области приговорен судом к 12 годам заключения – он информировал российских оккупантов о позициях ВСУ.

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Как сообщает Офис генпрокурора, в суде было неопровержимо доказано, что священник из храма УПЦ в Лисичанске оказывал вооруженным формированиям России помощь в ведении боевых действий против украинской армии. После начала полномасштабного вторжения он собирал информацию о численности и дислокации техники ВСУ в Северодонецке и в прилегающих населенных пунктах и передавал ее противнику.

По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о бывшем настоятеле Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ Андрее Павленко.

Источник также сообщил, что Павленко был на связи с представителем казачьего незаконного вооруженного формирования, которое дислоцировалось в оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов). Скрывал свои взгляды, во время проповедей не допускал антиукраинских высказываний, но, по имеющимся данным, сдавал рашистам своих коллег – проукраински настроенных священников.

Прокуратура сообщает, что священник был задержан в конце апреля, и что до вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

21 ноября сообщалось, что 10 террористов, которые были задержаны во время контрнаступления ВСУ на юге, приговорены к тюремному заключению на сроки от 13 до 15 лет.

Сергій Бережний , Юрій Смірнов

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