UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Настоятеля храма УПЦ из Лисичанска осудили на 12 лет за коллаборационизм – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 14:35
Настоятеля храма УПЦ из Лисичанска осудили на 12 лет за коллаборационизм – фото - Фото
Настоятель Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ Андрей Павленко (в центре, фото - LIGA.net)

Прокуратура сообщила, что священник УПЦ МП из Луганской области приговорен судом к 12 годам заключения – он информировал российских оккупантов о позициях ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как сообщает Офис генпрокурора, в суде было неопровержимо доказано, что священник из храма УПЦ в Лисичанске оказывал вооруженным формированиям России помощь в ведении боевых действий против украинской армии. После начала полномасштабного вторжения он собирал информацию о численности и дислокации техники ВСУ в Северодонецке и в прилегающих населенных пунктах и передавал ее противнику.

По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о бывшем настоятеле Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ Андрее Павленко.

Источник также сообщил, что Павленко был на связи с представителем казачьего незаконного вооруженного формирования, которое дислоцировалось в оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов). Скрывал свои взгляды, во время проповедей не допускал антиукраинских высказываний, но, по имеющимся данным, сдавал рашистам своих коллег – проукраински настроенных священников.

Настоятель Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ Андрей Павленко (Фото – LIGA.net)

Прокуратура сообщает, что священник был задержан в конце апреля, и что до вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Сергій Бережний, Юрій Смірнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
приговор лисичанск прокуратура коллаборационизм священник УПЦ МП
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 