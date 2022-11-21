10 террористов, задержанных во время контрнаступления ВСУ, получили приговоры – СБУ

Приговоры получили еще 10 боевиков террористических организаций ЛНР и ДНР. Об этом сообщает Служба безопасности.

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Как отмечается, боевики, которые были задержаны во время контрнаступления Сил обороны на юге, приговорены к тюремному заключению на сроки от 13 до 15 лет.

По информации СБУ, в начале полномасштабного вторжения боевики вошли в состав подразделений Южного военного округа России.

"Среди них – командиры штурмовых отделений, снайпер, пулеметчик и стрелки, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, еще одним осужденным стал командир танка оккупационных группировок, который обстреливал объекты промышленной и социальной инфраструктуры в Северодонецке и Рубежном Луганской области.

Этот боевик попал в плен во время активных боевых действий в районе Северодонецка в июне этого года.

Суд признал боевиков виновными в госизмене, посягательстве на территориальную целостность, неприкосновенность Украины и участии в незаконных вооруженных формированиях.

17 ноября СБУ по подозрению в коллаборационизме задержала депутата от ОПЗЖ.

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Наталія Медведєва

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