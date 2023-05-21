Україна домовляється з Канадою про програму навчання для молодших офіцерів

Україна збирається домовитися з Канадою про програму навчання для молодших офіцерів в межах канадської тренувальної місії UNIFIER (Об'єднана цільова група Збройних сил Канади – Україна). Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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Президент Володимир Зеленський говорив про таку можливість із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в межах двосторонніх переговорів, що відбулися в Японії на полях саміту Великої сімки.

"Високо ціную те, що дружня Канада є одним з лідерів підтримки України у протистоянні російській агресії. Та зараз – критичний момент для нас і для всього світу, і Україна потребує посилення допомоги", – сказав Зеленський Трюдо.

Він розказав канадському прем'єру про ситуацію на фронті й поділився оцінками її можливого розвитку.

Зеленський також говорив із Трюдо про липневий саміт НАТО. Він сподівається, що на ньому будуть ухвалені "конкретні рішення про членство нашої держави в Альянсі й дані чіткі сигнали, що Україна стане членом НАТО".

В Японії Зеленський також зустрівся з президентом Індонезії Джоко Відодо.

Президент України закликав Відодо сприяти зусиллям України у поверненні незаконно депортованих дітей і розповів йому про обстріли цивільної інфраструктури росіянами.

Зеленський на полях саміту G7 зустрівся також з канцлером Німеччини, президентом Франції, президентом Європейської ради, прем'єр-міністрами Індії, Італії й Великої Британії.

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