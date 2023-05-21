Украина договаривается с Канадой о программе обучения для младших офицеров

Украина намерена договориться с Канадой о программе обучения для младших офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER (Объединенная целевая группа Вооруженных сил Канады – Украина). Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Президент Владимир Зеленский говорил о такой возможности с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках состоявшихся в Японии двусторонних переговоров на полях саммита Большой семерки.

"Высоко ценю то, что дружественная Канада является одним из лидеров поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Но сейчас – критический момент для нас и для всего мира, и Украина нуждается в усилении помощи", – сказал Зеленский Трюдо.

Он рассказал канадскому премьеру о ситуации на фронте и поделился оценками ее возможного развития.

Зеленский также говорил с Трюдо об июльском саммите НАТО. Он надеется, что на нем будут приняты "конкретные решения о членстве нашего государства в Альянсе и даны четкие сигналы, что Украина станет членом НАТО".

В Японии Зеленский также встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Президент Украины призвал Видодо содействовать усилиям Украины в возвращении незаконно депортированных детей и рассказал ему об обстрелах гражданской инфраструктуры россиянами.

Зеленский на полях саммита G7 встретился также с канцлером Германии, президентом Франции, президентом Европейского совета, премьер-министрами Индии, Италии и Великобритании.

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