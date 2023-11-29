Україна створила реєстр педофілів: хто отримає доступ

Правоохоронці сформували реєстр громадян, засуджених за сексуальні злочини проти дітей

Діти (Фото: скриншот)

Правоохоронці сформували реєстр громадян, засуджених за сексуальні злочини проти дітей. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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До реєстру вже внесли дані про 600 людей, які вчинили сексуальні злочини щодо дітей. До бази також увійшли ті, чия судимість за злочини знята або погашена.

Як зазначили у матеріалі, реєстр містить:

→ прізвище, імʼя, по батькові засудженого;

→ дату народження;

→ місце проживання чи перебування;

→ відомості про злочин, за який його було засуджено.

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Доступ до реєстру отримають директори шкіл і дитячих садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування, зазначили у відомстві.

"Завдяки цій можливості вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті. І як результат у майбутньому — запобігання злочинності стосовно малолітніх та неповнолітніх", — йдеться у дописі.

Наразі ювенальні прокурори працюють над подальшим наповненням реєстру.