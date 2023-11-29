Україна створила реєстр педофілів: хто отримає доступ
Правоохоронці сформували реєстр громадян, засуджених за сексуальні злочини проти дітей. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
До реєстру вже внесли дані про 600 людей, які вчинили сексуальні злочини щодо дітей. До бази також увійшли ті, чия судимість за злочини знята або погашена.
Як зазначили у матеріалі, реєстр містить:
→ прізвище, імʼя, по батькові засудженого;
→ дату народження;
→ місце проживання чи перебування;
→ відомості про злочин, за який його було засуджено.
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Доступ до реєстру отримають директори шкіл і дитячих садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування, зазначили у відомстві.
"Завдяки цій можливості вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті. І як результат у майбутньому — запобігання злочинності стосовно малолітніх та неповнолітніх", — йдеться у дописі.
Наразі ювенальні прокурори працюють над подальшим наповненням реєстру.
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